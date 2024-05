Ecco ’Strade di volontà’. Progetto per i giovani

Iscrizioni aperte per il progetto ’Strade di volontà’, percorsi brevi di volontariato per la comunità, rivolto a ragazzi residenti all’interno del Comune. Il progetto prevede esperienze di volontariato durante il periodo estivo in vari ambiti proposti dalle associazioni e dai servizi. Le attività sono rivolte principalmente ai ragazzi di età 16 e 17 anni compiuti, a eccezione dei progetti di accoglienza dei bambini Saharawi e della scuola internazionale di teatro che sono rivolte anche ai maggiorenni (18-25 anni). L’esperienza di due settimane a servizio della comunità permette ai ragazzi di acquisire competenze personali e trasversali, ma soprattutto di sviluppare valori di collaborazione e di solidarietà. Alcuni posti verranno riservati a ragazzi che hanno preso parte a percorsi educativi individualizzati con i servizi. Tutti i ragazzi aderenti al progetto dovranno partecipare ad alcune ore di formazione nella settimana precedente l’avvio del progetto. Per le modalità di iscrizione www.informagiovanivaldarno.it.