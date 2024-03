Ecco Palazzo Brunelleschi: "Cantiere a ritmo serrato"

"Si tratta dell’investimento effettuato da un privato, che si integrerà auspicabilmente con il nostro sistema museale. Ed è per questo difficile azzardare un cronoprogramma, per il Comune. I lavori stanno andando avanti all’interno dell’edificio e ne siamo soddisfatti, perché si tratta di un’operazione che porterà una funzione culturale di rilievo all’edificio che ospitava la Casa del Popolo". Parola del sindaco Alessio Falorni, il quale ieri ha fatto il punto dell’intervento che porterà alla nascita di Palazzo Brunelleschi. Gli operai stanno lavorando in questi giorni nei locali interni della struttura, per dare corpo al progetto presentato dalla società che negli scorsi anni ha acquisito l’immobile in questione. Un piano che mira ad unire cultura e servizi commerciali: una parte dell’edificio ospiterà un’attività di ristorazione, mentre un’altra sarà delegata agli spazi per gli uffici e il co-working. A completare il disegno ci sarà infine un museo virtuale dedicato alla figura dell’architetto Filippo Brunelleschi. "Un progetto imprenditoriale e culturale destinato a ristrutturare e a riqualificare lo stabile che si trova nel cuore del centro", ha chiosato Falorni.