Ecco Motovela. Dove si accende la vera passione

EMPOLI

Rombo di motori, esemplari d’epoca, esibizioni di stuntman ma anche street food e musica live. La Vela Margherita Hack di Avane sta per tornare nuovamente la casa delle due e quattro ruote. Nel prossimo fine settimana si terrà infatti la terza edizione di Motovela, manifestazione ad ingresso gratuito promossa dal Moto Club Guzzi Empoli. Una due giorni ricca di appuntamenti con esibizione, prove , vari espositori e tanto divertimento. Si parte sabato mattina alle 10 con l’apertura degli stand, seguita dall’accensione dei trattori d’epoca e dalle evoluzioni in moto e quad di Defra e Marco Maffei che torneranno a ‘scaldare’ il pubblico anche alle 18 e 18.30. Ad aprire il pomeriggio saranno invece le esibizioni di go kart e fuoristrada oltre ad un raduno di auto tuning (elaborate e modificate), sportive e d’epoca. Dalle 20.30, infine, esibizione in notturna con i fuoristrada e tanta musica con il concerto degli Stone Garden, band rock e grunge che si ispira alla tradizione degli anni Novanta. A chiudere una jam sessione di artisti locali.

Domenica sarà invece il giorno del motogiro: dopo l’apertura alle 9 degli stand, infatti, a partire dalle 10 ci sarà l’iscrizione per il classico tour che partirà alle 11.30 per fare ritorno un ora più tardi in occasione del pranzo collettivo. Proseguiranno anche le varie esibizioni, da quelle degli stuntman a quelle di go kart e fuori strada, a cui a partire dalle 16 si unirà la possibilità di provare mini moto e moto da cross. Alle 17 poi si alzeranno in cielo i rombi dei motori per la sfida all’ultimo decibel per stabilire la moto più rumorosa. Alle 18 e 18.30 tornano poi Defra e Maffei con le loro evoluzioni, mentre alle 19 si terrà la premiazione dei concorsi e della lotteria. Gran finale musicale come sempre grazie agli AssssA, alternative sexy metal band con Rom alla voce, Ghizzo alla batteria, Samuele al basso e GM alla kitarra e cori, e ai Wild Roses con Andrea Ranfagni alla voce, Simone Pacini alla chitarra, Stefano Cipollini al basso e Antonio Marchesani alla batteria.