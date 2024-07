Ecco ’Mamamia in tour’ e Superkaos

Quarto ed ultimo appuntamento oggi con "Estate nel Borgo", ciclo di quattro martedì in festa promosso dal Centro Commerciale Naturale di Montelupo "Borgo degli Arlecchini". Il gran finale di questa sera è a cura dello staff del "Mamamia in tour", (nella foto) che torna a Montelupo per animare e colorare di magia il centro della città della ceramica con la propria inconfondibile energia. L’appuntamento è alle 21.30 in piazza della Liberta ad ingresso gratuito, con drag queen, performers, go go boys e tutta la musica pop commercial che farà cantare, ballare, ricordare e divertire tutti, dai più piccoli ai più grandi. Inoltre, a partire dalle 17.30 fino alle 23 spazio anche a "Superkaos", mercatino delle pulci, collezionismo, usato, artigianato e modernariato. Non solo musica, divertimento e shopping. "Estate nel borgo" è anche cultura. In occasione de "Le notti dell’archeologia", infatti, dalle 21 alle 23 ci sarà una speciale apertura serale del Museo della Ceramica. Ci sarà l’opportunità di una visita guidata in notturna tanto all’esposizione museale quanto alla mostra "Terre di Spezierie, Ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana". Per la visita è obbligatoria la prenotazione, da effettuare scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o telefonando al numero 0571 1590300.