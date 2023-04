Ecco le regole per riconoscere le false notizie "Cultura, studio e confronto le armi più efficaci"

Come possiamo difenderci dalle fake news? Ecco alcune semplici regole: verificare l’attendibilità della fonte cercando la notizia su altri siti, controllare la data di pubblicazione perché alcune notizie vengono postate periodicamente, accertarsi della serietà dell’autore perché non sempre si tratta di esperti in materia ma di personaggi più o meno noti o addirittura fasulli, sospettare dei titoli sensazionalistici, spesso le notizie strane o stravaganti sono solo scherzi, analizzare bene quanto le nostre idee e convinzioni influenzano il nostro giudizio non permettendoci di valutare in modo oggettivo, diffidare di tutti i messaggi che invitano a "condividere" o a "inviare a tutti i contatti" perché si tratta spesso di vere e proprie truffe che hanno lo scopo di rubare codici, dati e

informazioni personali.

Per non cadere nella trappola delle "bufale" dobbiamo, quindi, stare molto attenti, porci le giuste domande cercando la verità senza fermarci alle apparenze. Il miglior modo per riconoscere una fake news è quello di coltivare il pensiero critico, essere capaci di dubitare analizzando le informazioni senza pregiudizi.

La cultura, lo studio e il confronto sono le armi più efficaci contro ogni forma di condizionamento e manipolazione.