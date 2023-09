Ecco le bollette Taric Utenti perplessi "Dove sono gli sconti per chi differenzia?"

Stanno arrivando in questi giorni nelle case dell’Empolese Valdelsa le bollette Taric relative al primo semestre 2023 e il debutto della tariffa corrispettiva non è stato del tutto indolore. Le parole di un utente di Montelupo esprimono un sentimento condiviso negli oltre centotrenta commenti che accompagnano il suo e altri post su Facebook. "Tari 2023 corrispettiva arrivata! Aumento medio circa 3035 per cento con tariffa scontata e senza scordare che l’immondizia ce la teniamo in casa. Quindi, ricapitolando, noi continuiamo a tenerci la spazzatura in casa e intanto la tariffa aumenta. Mah, non so che dire...". Fermo restando che non c’è modo di verificare l’entità effettiva, o meno, di ogni aumento, vale la pena ricordare che la cartella Taric sarà in due tranche anzichè tre come è stato fino al 2022 e questo può, forse, fare apparire più ’care’ le spese per lo smaltimento della spazzatura. Ma le perplessità da parte degli utenti di Alia non sono solo sull’entità della spesa. Alcune specifiche sulle cartelle hanno generato un po’ di confusione. Oggetto di proteste quella che recita "Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, i kg conferiti ai centri di raccolta sono maggiorati del 20%". Dicitura sibillina, che in tanti hanno interpretato come un aumento del costo se si conferiscono i rifiuti ai centri di raccolta. Gli sfoghi su facebook spaziano da “... e se porti i rifiuti direttamente all’isola ecologica paghi il 20% in più“ a “poi si arrabbiano se la gente butta il sudicio nei boschi“ fino a proporre che “non si dovrebbe pagare“. A questo proposito, l’azienda specifica che: "Il conferimento ai centri di raccolta dà diritto a una maggiore premialità, di fatto i clienti che conferiscono direttamente ai centri di raccolta vedono aumentato del 20% le quantità di rifiuti ’di qualità’ che servono per ottenere il premio in tariffa".

Anche la premialità della Taric ha suscitato qualche dilemma espresso sempre via social dagli utenti dell’Empolese Valdelsa. Fino al 2023 a consentire un risparmio in bolletta era il rispetto del numero di svuotature del ’grigio’ previste per la propria utenza annualmente. Ora che c’è la Taric, chi differenzia ’per bene’ e supera la soglia del 70 per cento, vedrà lo sconto cumulato con quello per le corrette svuotature del grigio oppure no? Una situazione sintetizzata da un’altra utente del Valdarno: "Sono sola e abito in 30 mq, sto attenta da sempre a differenziare, ancora non ho ricevuto la bolletta ma dall’app vedo che l’importo che devo pagare è quasi il triplo dello scorso anno e sinceramente non capisco il motivo, visto che inserendo i dati nel simulatore mi dice che sto differenziando bene. Però ho un’osservazione sulla maggiorazione ai centri di raccolta. Non si parla di maggiorazione di costo ma di maggiorazione di kg. Dato che la tariffa non va a kg credo che il materiale portato al centro di raccolta venga valutato con una maggiorazione a favore della differenziazione del rifiuto. Il che sarebbe pure buono, se non fosse che non ci sono più sconti e premi per chi differenzia bene. Non sono certa di aver bene interpretato, ho solo letto quello che c’è scritto in bolletta...". Ancora Alia interviene spiegando che: "Se un utente effettua la raccolta differenziata maggiore del 70 % accede al premio. Trattandosi di un nuovo regime di prelievo, i conferimenti riguardano solo quelli del 2023". Un ultimo ’sfogo’ riguarda i conguagli del 2022. Scrive un empolese: "Ho avuto la bolletta della Taric, ma non il conguaglio. Sull’app di Alia non trovo nulla del conguaglio, che devo fare? Rassegnarmi alla mora?" Ancora Alia chiarisce "I conguagli sono già stati inviati, sono in corso alcune verifiche su alcuni utenti ma sarà l’azienda a contattarli direttamente inviando comunicazione scritta nel caso di un riconteggio".

Fran.Ca.