Ecco l’area fitness all’aperto per tutte le età nel parco riqualificato

Vivere il verde urbano fa stare bene a tutte le età. Ne è convinta l’amministrazione comunale di Montaione che ha investito risorse, circa 30mila euro, per realizzare una vera e propria palestra all’aperto. La nuova area fitness è già pronta e fruibile e si trova nel parco intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellini, quello, per intenderci, che conduce da piazza Gramsci al parco dei Mandorli. Sono sette i macchinari a disposizione di cui tre doppi, con i quali è dunque possibile effettuare dieci diversi esercizi ginnici. Si tratta di attrezzature in acciaio di ultima generazione a disposizione di tutti.

"Un ulteriore arricchimento dei servizi a disposizione dei nostri concittadini – spiega il sindaco, Paolo Pomponi – Gli attrezzi sono stati installati in un bel luogo, che fino a qualche anno fa era inutilizzato e si trovava in pessimo stato, ma che oggi rappresenta un collegamento pedonale dal centro del paese al parco dei Mandorli. Spero che questa realizzazione – aggiunge Pomponi – venga apprezzata e custodita con cura".

C’è anche una curiosità che riguarda la palestra all’aperto e che è lo stesso sindaco a rivelare. "L’idea – racconta il primo cittadino di Montaione – nasce dopo un colloquio mattutino al bar, situazione abbastanza frequente e piacevole del mio lavoro da sindaco, con un giovane concittadino, Tommaso Sgariglia. Tommaso mi diceva che a lui e ad altri coetanei sarebbe piaciuto se anche Montaione si fosse dotata di qualche attrezzatura per attività fisica all’aperto.

Ho accolto subito con favore il suggerimento e qualche settimana dopo a Vieste in Puglia mi sono imbattuto in una vera palestra all’aperto in un parco pubblico vicino al mare. Ritornato a casa con i miei splendidi collaboratori, in questo caso con Lisa Landi in particolare, che ringrazio tantissimo, ci siamo messi al lavoro e questo è quello che siamo riusciti a fare".

Irene Puccioni