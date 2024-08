Ecco ’La storia dello sport castellano’

Un libro che, pur focalizzandosi sullo sport castellano, spazia sino a Gambassi Terme, Certaldo e l’Empolese Valdelsa in generale. E che prevede una pagina dedicata all’indimenticato Riccardo Neri (nella foto), giovanissimo gambassino arrivato sino alle giovanili della Juventus e scomparso prematuramente nel 2006, a soli diciassette anni, a causa di un incidente accaduto nel lago del centro sportivo di Vinovo, insieme all’amico e compagno di squadra Alessio Ferramosca.

Si intitola "La storia dello sport castellano" il libro di Alessandro Verdiani che gli interessati potranno conoscere in anteprima nel pomeriggio del prossimo 8 settembre in viale Roosevelt a Castello, nell’ambito di "Festa Insieme". La presentazione ufficiale del volume si concretizzerà tuttavia il 13 settembre successivo a Certaldo, con l’inizio della Fiera del Libro Fiammetta, manifestazione che si concluderà il 15 settembre. Nel corso della manifestazione certaldese, a corredo dell’evento, sarà presentata anche una mostra fotografica allestita da Stefano Lunghi. "Un libro di interesse anche per i gambassini amanti dello sport – ha scritto l’autore a proposito del testo - la storia castellana si è spesso intrecciata con quella Gambassina. Quasi a tessere un’unica tela".