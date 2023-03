Ecco la nuova gestione alla Casa del Popolo

FUCECCHIO

Nuova gestione alla Casa del Popolo di Fucecchio. Da lunedì è aperto il nuovo punto Panificio Santa Cruz nei locali dello storico Circolo Pacchi in via Roma.Oggi alle 17,30 l’inaugurazione ufficiale. "Un grande in bocca al lupo a questa nuova attività sul nostro territorio", dice il sindaco Alessio Spinelli. Un passaggio di consegne che era stato annunciato nei mesi scorsi. La Casa del Popolo di Fucecchio, del resto, già dal 2018 aveva ceduto la gestione diretta dell’attività del circolo, perché con il volontariato era diventata non più sostenibile. La casa Casa del Popolo poi continuerà a vivere. La struttura a disposizione dei soci e sostenitori ha i locali adiacenti posti al livello superiore dello storico edificio dove continueranno a svolgersi attività scolastiche, ricreative e di incontri culturali. Un’attività intensa, importante. "Rispetto agli ultimi anni non cambia niente. Il mondo in questi anni è cambiato radicalmente, insieme alle abitudini. Anzi Fucecchio e uno dei suoi luoghi storici avranno un servizio in più".