Ecco la ’Noche Cubana’ a suon di ritmo latino Modifiche alla viabilità

EMPOLI

Ritmi latino americani sono in arrivo ad Empoli con la “Noche cubana”. Martedì prossimo, infatti, la manifestazione musicale invaderà il centro storico cittadino, con esibizioni e spettacoli di danza in ogni angolo. A fare da cornice, l’apertura dei negozi per lo shopping in notturna. Si tratta di un evento organizzato dall’associazione dei commercianti Centro Storico, in collaborazione con Confesercenti, e col patrocinio del Comune di Empoli. Per consentire lo svolgimento della serata saranno adottate alcune modifiche temporanee a transito e sosta in centro. Nello specifico dalle 18 del 18 luglio alle 1 del 19 o comunque fino al completo spazzamento delle aree in via Tinto da Battifolle, tutta, divieto di transito; via Salvagnoli, intersezione con via Pievano Rolando, divieto di svolta a sinistra in via Tinto da Battifolle con obbligo di svolta a destra verso piazza Guido Guerra e nel tratto compreso tra via Tinto da Battifolle e piazza Matteotti, divieto di transito. Inoltre, in via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra, corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria, divieto di transito di tutti i veicoli.