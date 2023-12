Ecco il nuovo corso Matteotti. Lo inaugura Babbo Natale: "Feste, cartellone ricchissimo"

Domani s’inaugura il Natale in città. E Babbo Natale porta subito un regalo: il nuovo corso Matteotti, fresco di restyling, restituito allo splendore, più bello e attraente già per lo shopping delle festività. "Sarà un bel Natale – dice il sindaco Alessio Spinelli – pieno di iniziative e di novità. Ma senza strafare, perché sarebbe stato fuori luogo con quello che è successo, con tante famiglie e aziende che hanno avuto danni per l’alluvione. Abbiamo pensato però che il Natale doveva comunque essere bello, un segnale di ripartenza e di speranza". "Inoltre alle 18 inauguriamo anche il nuovo corso – aggiunge Spinelli –. Per la nostra città è un bel traguardo. Siamo stati in perfetto tempismo con i lavori, ora stanno facendo gli ultimi ritocchi. Domenica (domani, ndr) si taglia il nastro con la parata di Natale".

Ieri mattina, in municipio, Spinelli, insieme alla nuova presidnete del Ccn Samantha Vaiani e i rappresentanti delle associazioni del centro storico, agli organizzatori di Natale e a Fucecchio Exploring ha presentato il cartellone. Come da tradizione natalizia al Parco Corsini di Fucecchio torna Natalia, il paese di Babbo Natale, manifestazione a cura dell’associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la Contrada Porta Raimonda. Dalle 10 alle 18 non un semplice villaggio di Natale ma un evento interattivo dove elfi, folletti, personaggi Disney, laboratori e spettacoli musicali attenderanno i piccoli ospiti in un’atmosfera davvero magica. Gli appungtamenti in città sono tantissimi per tutte le feste. L’associazione Amici del Centro Storico, in collaborazione con la Pro Loco, organizza il tradizionale evento natalizio nel centro storico alto. Sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle 15 alle 20, mercatini, spettacoli, laboratori e intrattenimento in piazza Vittorio Veneto, con tanto di presepe artistico e concerto di Natale. In attesa del Natale, dalle 8 alle 14, mercato straordinario festivo in piazza XX Settembre sia il 10 che il 17 dicembre.

Inoltre il 10 dicembre a San Pierino ci sarà un altro appuntamento dedicato alla grande musica con il concerto del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

E ancora l’8 e il 9 dicembre La Limonaia di Parco Corsini organizza due serate di concerti, a ingresso gratuito, in collaborazione con KeepOn per il progetto ’Il concerto che vorrei’. Invece l‘associazione culturale Iter Mentis, in collaborazione con Exploring Fucecchio e La Sorgente dei Sorrisi, organizza il 17 dicembre una visita guidata con storyteller locale e merenda natalizia nel centro storico di Fucecchio. Un tuffo nella storia con la città vestita a festa.

C. B.