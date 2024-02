Ecco il ’Digital kit’ Cesvot. Via alla selezione per gli enti

È aperta la selezione per accedere a ’Digital kit’, il servizio gratuito offerto da Cesvot che offre a 40 enti del terzo settore l’opportunità di riorganizzare e potenziare gli strumenti informatici a loro disposizione per rendere più efficiente l’organizzazione interna e ottimizzare la comunicazione esterna delle loro attività. Gli enti selezionati potranno contare sul supporto e la consulenza di esperti che li accompagneranno e assisteranno in tutte le fasi di svolgimento del servizio. Il servizio è rivolto a agli enti del terzo settore iscritti al Runts e all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede legale in Toscana. Il servizio è gratuito e la domanda

di partecipazione potrà essere inviata fino a giovedì 7 marzo compilando il modulo online disponibile sul

sito Cesvot, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Tutte le informazioni per partecipare

e inviare la richiesta sono disponibil su https://www.cesvot.it/comunicazione/digital-kit.