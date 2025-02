Ecco il campionato regionale Uisp. In arrivo 260 giovani atlete

Appuntamento importante oggi a Castelfiorentino con l’arrivo del campionato regionale Uisp di ginnastica artistica. Ad ospitarlo, dalle 9 alle 18 sarà il Pala Gilardetti. Saranno circa 260, provenienti da tutta la regione, le atlete ai nastri di partenza. Una scelta non certo casuale visto che Castelfiorentino vanta oltre 150 ginnaste affiliate a questa disciplina per cui lo scorso anno è stato inaugurato anche un impianto ad hoc per gli allenamenti. Le gare, individuali e a squadre (composte da 4/5 bambine), inizieranno alle 9 e proseguiranno ininterrottamente fino alle 18. La fascia di età delle partecipanti va dagli otto ai quindici anni.

Tra le protagoniste naturalmente anche le padrone di casa della Polisportiva I’Giglio, che negli ultimi dieci anni hanno evidenziato una crescita esponenziale tanto come numero quanto come risultati. Solo per citare una delle ultime biancorosse che si è tolta delle soddisfazioni, per esempio, Klarisa Ndreu (classe 2011) si è piazzata tra le migliori 30 ginnaste d’Italia al recente Campionato Nazionale svoltosi a Fermo, e oggi sarà in Puglia a Monopoli insieme alle istruttrici Alice Colazilli e Caterina Dani per la prima prova interregionale del Campionato di serie C. Risultati frutto del grande lavoro svolto in palestra, oltre che dalle due istruttrici già citate, anche dalle altre insegnanti Sara Malatesti, Alessia Colazilli, Francesca Donati, Lisa Capodarca, Viola Colca, Matilde Brunelli, Alessia Reali, Nicolina Patatics, Margaret Marino (presidente), Giada Masserini, Giorgia Cambi e Chiara Zenunaj.

"Siamo felici di accogliere questo appuntamento sportivo – osserva il vicesindaco con delega allo Sport, Fabio Tinti – a conferma di quanto questa disciplina sia cresciuta all’interno della Polisportiva I’Giglio per merito delle istruttrici e dell’entusiasmo, davvero contagioso, delle allieve che frequentano la nuova struttura. Ospitare questa manifestazione non è soltanto una certificazione di qualità dei nostri impianti, ma rappresenta altresì un’opportunità e una vetrina preziosa per tutto il nostro territorio".