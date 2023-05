Ecco il ’calcio libera tutti’ Gioca chi studia a scuola "Una palestra di vita"

Una bella opportunità: crescita personale, esercizio fisico, regole condivise, aggregazione. Sono questi gli obiettivi di un’iniziativa che va a promuovere il benessere dei ragazzi. ’Calcio libera tutti’ è realizzato dal centro giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio in collaborazione con l’associazione Popoli Uniti e vuole dare una possibilità in più a tutti quegli adolescenti che per mille ragioni non hanno l’opportunità di far parte di un team sportivo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività previste dal progetto ’Inclusivamente’, finanziato dall’impresa sociale ’Con i Bambini’ e realizzato dall’amministrazione comunale insieme all’istituto comprensivo Montanelli Petrarca, alle associazioni Popoli Uniti e Nosotras, all’agenzia formativa Forium e al Movimento Shalom che è capofila del progetto. Per i ragazzi che si iscrivono a ’Calcio libera tutti’ sono previsti allenamenti, partite e l’opportunità di entrare in una vera squadra di calcetto, dove tutti hanno la possibilità di crescere e di fare nuove conoscenze. Ma non è solo calcio, non è solo sport.

È un modo divertente di socializzare, di crescere e confrontarsi nel rispetto reciproco. Un nuovo modo di stare insieme insomma. Le iscrizioni sono aperte: fino al 9 giugno tutti i ragazzi dai 16 ai 17 anni iscritti a un percorso scolastico sono invitati a presentarsi al Sottosopra centro giovani di Fucecchio all’auditorium del Parco Corsini tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 per conoscere meglio quello che li aspetta e per iniziare insieme questa nuova attività. Da settembre la squadra sarà iscritta al torneo 2223 di calcio a 5 aperto a tutti coloro che hanno almeno 16 anni. "Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori del centro giovani Sottosopra - è quello di abbinare al calcio gli aspetti fondamentali del rispetto e della correttezza. Il tutto attraverso una sinergia con i genitori, che saranno chiamati a parlarci dei loro figli e a riferirci i loro voti scolastici. Se il bambino andrà bene a scuola e sarà bravo in casa, giusto per capirci, avrà un’occasione in più per giocare con noi a calcio".

La partecipazione è gratuita. Per informazioni contattare il centro giovani Sottosopra di Fucecchio allo 0571.23331 o allo 0571.261740 o chiedere direttamente agli operatori negli orari di apertura pomeridiani, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30.