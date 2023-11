Ecco i vincitori di “Raccont’arti“. Via alle mostre

Alessandro Calabrese (nella foto lo scatto vincitore) e Serena Radicioli. Sono loro, tra un nutrito numero di partecipanti (ben 450 le adesioni al concorso), i vincitori della terza edizione di “Raccont’arti - Premio Castelfiorentino per le arti: fotografia contemporanea”. Vista l’alta qualità delle opere in gara non è stata certo una scelta facile quella della giuria presieduta da Vittore Buzzi e composta da Luca Andreoni, Niccolò Fano, Serena Nocentini, Michele Palazzi e Fiorenza Pinna. Alessandro Calabrese l’ha spuntata nella categoria Open, mentre Serena Radicioli è stata giudicata la migliore in quella Student. La cerimonia di premiazione del premio, organizzato da Ente Cambiano s.c.p.a., Fondazione Teatro del Popolo e Comune di Castelfiorentino, si terrà sabato prossimo alle 17 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, alla presenza del Sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, del Presidente dell’Ente Cambiano s.c.p.a Paolo Regini, del Presidente della Fondazione Teatro del Popolo Cristina Giglioli e della giuria.

Inoltre, saranno presenti fra gli shortlisted di entrambe le categorie, Marco Marzocchi, Alessio

Pellicoro, Noemi Sparago, Michael Trutta, Francesca Cugno e Gaia Maggio, ai quali verrà consegnata una targa del Premio. Subito dopo saranno inaugurate al Ridotto del Teatro e all’Ex Oratorio San Carlo, le mostre dei vincitori e degli appartenenti alle short list, oltre a quella del Gruppo Fotografico Giglio Rosso, allestita presso il Circolo “Il Progresso”.