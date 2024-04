Ecco ’I Rampanti’. Il più e il meno vanno in scena

Risate assicurate al teatro Regina Margherita di Marcialla. Domani alle 21.30 e domenica alle 17, la Compagnia locale di canto e prosa I Rampanti presenta “I barroccini di via dell’Ariento”. Un remake della commedia in tre atti di Dory Cei, nato dalla penna dell’autore teatrale Sergio Berti. Apprezzato per l’originalità dell’adattamento del testo comico, intriso di arguta ironia, leggerezza e musicalità, lo spettacolo vedrà sul palco Antonio Mulas, Franco Castrucci, Paola Canocchi, Anzio Giannetti, Laura Lombardini, Monica Gheri, Franca Rossetti, Claudia Ceccherini, David Baroncelli, Paola Lazzeri, Andrea Massetani, Gianni Bucciarelli, Giuseppina Brogi, Alessandra Corti, Maria Cristina Galletti, Alessandro Mori. Le musiche sono di Nicoletta Cantini, il trucco e parrucco sono stati curati da Emanuela Barison, i costumi nascono dalla creatività di Elisabetta Cappelli, mentre le scenografie sono opera di Francesco Bulleri.

Lo spettacolo. La figura del popolano arricchito, che dall’alto del suo nuovo potere economico si sente in grado di guardare e giudicare il mondo da una prospettiva di superiorità guadagnata sul campo e che nel suo maldestro tentativo di affermazione sociale, riesce vanamente pieno di sé e per questo anche comico, è nota a tutti, tanto da essere diventata ormai una macchietta. Ma se il parvenu in questione è una semplice venditrice ambulante del mercato di via dell’Ariento della Firenze di un tempo, allora il senso del contrasto fra la tracotanza della moglie e la semplicità e scarsa predisposizione al lavoro di marito e figlio, produce effetti d’irresistibile umorismo. Per maggiori informazioni contattare il teatro, che è in via Amelindo Mori 20, allo 055 8074348; www.teatromargherita.org; mail: [email protected]. Prevendita biglietti: Bar Civico Duecentodue (ex Bar Italia) Tavarnelle Val di Pesa (tel. 3398673283), Bazar Norma a Marcialla (tel. 055 8074027), Bar Sport 21 a Barberino Val d’Elsa (tel. 0558075284, Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.