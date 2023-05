Ecco i motivi per cui si paga così tanto

Come mai nell’Empolese Valdelsa si paga così tanto di assicurazione? I motivi possono essere molteplici, e tra questi c’è il valore medio delle auto. In base ai dati raccolti, a Firenze e provincia il valore medio delle auto in circolazione è di 17mila euro circa. L’Empolese Valdelsa ha un dato leggermente inferiore, anche se le differenze tra comune e comune ci sono e non mancano le eccezioni. La città dove le auto in media costano di più è Certaldo: qui il valore medio è stimato in una cifra vicina ai 18mila euro. Segue Vinci, che supera i 17mila euro. Quindi Empoli, che invece si attesta sui 16.700 euro. Ma attenzione: c’è stata, rispetto al 2022, una crescita del 58 per cento, quindi gli empolesi, nell’ultimo anno, hanno acquistato in media auto più costose. Negli altri due Comuni l’incremento è stato molto più contenuto, quindi senza particolari differenze. Le città dove le auto sono meno costose sono Montelupo e Fucecchio, siamo intorno ai 10mila euro. Nelle altre cittadine, invece, i valori sono tutti compresi tra i 12 e i 15mila euro. Sul fronte dell’età media degli autoveicoli – altro parametro che incide sul prezzo – il Comune dove le auto sono in media più nuove è Vinci (8 anni circa), quello dove sono più vecchie è Fucecchio (10,6).