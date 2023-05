Ecco chi sono i fantini ingaggiati dalle contrade

I riflettori sono stati puntati anche su di lei. Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa, 25 anni, senese di nascita e residente ad Arezzo. La fantina che sogna di correre in piazza del Campo e ha scelto la Buca di Fucecchio per trovare la sua occasione di visibilità. E l’ha avuta: con la cavalla Akida ha vinto la quinta batteria delle corse di selezione prima della tratta. "La prima vittoria in carriera? Bellissima - ha detto - Akida è stata bravissima". Gli accoppiamenti contrada-fantino, salvo sorprese, sono i seguenti: Borgonovo-Carlo Sanna, Botteghe-Giuseppe Zedde, Cappiano-Antonio Siri, Ferruzza-Francesco Caria, Massarella-Antonio Mula, Porta Bernarda-Valter Pusceddu, Porta Raimonda-Simone Mereu, Querciola-Alessio Migheli, Samo-Giosuè Carboni, San Pierino-Dino Pes, Sant’Andrea-Gavino Sanna e Torre-Adian Topalli.