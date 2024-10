Ecco 200mila euro per il Corsini. Serviranno per la ristrutturazione

Sono gli impianti sportivi e la viabilità gli interventi al centro del maxi emendamento firmato dal governatore della Toscana, Eugenio Giani, alla seconda variazione di bilancio della Regione. Tra i molti, si segnalano il contributo di 200mila euro al Comune di Fucecchio per la ristrutturazione dello stadio Corsini.

Quindi un nuovo sostegno all’impianto più importante della città. In questo caso i fondi – da quanto abbiamo appreso – sarebbeo destinati a varie ristrutturazioni di cui l’impianto necessita: dalla recizione, all’ommodernamento degli spogliatoi, a lavori di manutenzione straordinaria. Peraltro la Regione, proprio al Corsini, ha reso possibile anche di veder realizzato il nuovo impianto di atletica leggera realizzato in base alle disposizioni della Federazione Nazionale per quanto concerne le gare e gli allenamenti delle società sportive e l’utilizzo da parte degli istituti scolastici. La nuova pista – lo ricordiamo – ha preso il posto di quella che era lì da 40 anni esatti. Una spinta, questa realizzazione, anche per far rinascere l’atletica a Fucecchio, una città di grandi tradizioni, e che ancora oggi è praticata da tantissimi giovani atleti. Dicevamo di grandi tradizioni perché basta pensare a Lambruschini, il fucecchiese che nei 3000 siepi si laureò campione europeo a Helsinki nel 1994 e medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atlanta nel 1996. La necessità di miglioramenti e interventi sullo stadio Corsini sono stati, anche negli anni recenti, al centro del dibattito politico. Ricordiamo che anche le Lega più volte è intervenuta per chiedere lavori molto attesi da tempo.

Ora, grazie al sostegno della Regione che ha inserito anche questa struttura, nell’ultima manovra. Lo stadio Corsini sarà ristrutturato, arrivando dunque ad avere qui miglioramenti richiesti da tanti appassionati di atletica che fanno riferimento a questo impianto sportivo che partecipa con onore al campionato di calcio. Intanto appunto la posta d’atletica è pienamente rinnovata. Altri lavori arriveranno nei prossimi mesi.