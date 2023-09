"È tradito il mandato degli elettori a Fucecchio: il PD accusa"

Il Pd non ci sta e ribatte a Costante con l’accusa si aver tradito il mandato degli elettori. Luca Giorgi, segretario del partito, e Alberto Cafaro (in foto), capogruppo in Consiglio dicono: "Siamo doppiamente amareggiati – spiega una nota –. Innanzitutto, perché un dirigente del nostro partito ha deciso di abbandonare la nostra comunità politica, in quanto, sue parole, sarebbero venute meno le basi sulle quali si fondava il suo rapporto con il gruppo, la giunta e il partito". E poi: "La seconda ragione di amarezza deriva dal fatto che, quando si viene eletti in Consiglio, si deve rispettare la volontà degli elettori – aggiungono –. Infatti Costante non si è dimessa dal consiglio comunale, ma ha deciso di restare in carica, passando al gruppo misto e cioè all’opposizione. Alle scorse elezioni, invece, i fucecchiesi avevano deciso che la maggioranza che sostiene la giunta di Spinelli doveva contare su 11 eletti, tra i quali la consigliera in questione. Ora il loro mandato è stato tradito".