È scomparso Ferdinando amato pizzaiolo

Impasti, farciture, mani abili e tanta passione. La pizza di Ferdinando non aveva rivali. Da consumare al tavolo o da portare a casa, per tanti montespertolesi, e non solo, era la cena o la merenda perfetta. E lui, sempre sorridente, la rendeva ancora più gustosa. Adesso che non c’è più, Ferdinando Lombardo, mancherà tanto. Se n’è andato a 66 anni. La causa: problemi di salute, a quanto appreso. In questi giorni l’insegna del locale di via Taddeini, a Montespertoli, è spenta. Nelle scorse ore un post sulla pagine facebook “Pizzeria da Ferdinando“ annunciava: "Dopo la triste scomparsa del nostro caro Ferdinando, avvertiamo la gentile clientela che la pizzeria riaprirà sabato 20 gennaio". Una pausa necessaria e doverosa, per poi provare a ripartire.

La notizia ha colpito e addolorato tutta la comunità di Montespertoli. In tanti hanno affidato alla rete messaggi di cordoglio e parole di vicinanza alla famiglia, alla moglie Sandra e ai figli Ornella e Riccardo. Diversi anni fa, Ferdinando Lombardo aveva aperto una pizzeria a Martignana, quindi aveva gestito quella all’interno del circolo sempre della stessa frazione, per poi rilevare la vecchia pizzeria Da Gabry a Montespertoli. "Che dispiacere, era una bravissima persona", si legge sui social; "lo ricorderemo ancora di più con amore il giorno del mio matrimonio, con tutte le tue portate squisite: ancora oggi dopo dodici anni ce le ricordiamo ancora"; e poi "una persona eccezionale che non si è mai arresa e mai fermata. Ha lavorato fino all’ultimo". La sua pizza, ma soprattutto la sua gentilezza e cordialità mancheranno molto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso.