È Jump Festival. Note scatenate a Serravalle

Si avvicina l’esordio della prima edizione del Jump Festival, nuovo format musicale che da mercoledì prossimo 12 giugno fino a domenica 16 giugno animerà il parco di Serravalle. Cinque serate in cui si alterneranno vari artisti per far ballare e divertire con i loro concerti a ingresso gratuito. Ma ci saranno anche intrattenimento, animazione e un’area food pronta ad accogliere i visitatori. Si parte, come detto, mercoledì prossimo alle 21 con i Negramaro Tribute Band con la voce di Fulvio Notari, un vero clone naturale di Giuliano Sangiorgi, insieme a Federico Sagona, tastierista dei Litfiba e Piero Pelù, il bassista Mauro Lallo, il batterista Yuri Baldassarre e alla chitarra Lorenzo Oliva. Nel pomeriggio, invece, spazio a uno spettacolo di magia e bolle di sapone giganti per i più piccoli, che sarà replicato anche giovedì, quando il clou sarà rappresentato alle 21 dal live di Indie Power, che porteranno sul palco vari generi musicali: dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop. Venerdì 14, invece, spazio al ricordo del recentemente scomparso Franchino (una delle consolle più famose d’Italia) con la combinazione Mario Più, Luca Pechino, Ricky Le Roy, per una serata Metempsicosi, anticipata a partire dalle 17.30 dalla magia di Tommago. Sabato l’ospite d’onore sarà Cristina d’Avene, la regina delle sigle dei cartoni animati che sulle note de I Puffi, Occhi di gatto, Holly e Benji darà vita ad uno spettacolo per famiglie. Bambini e bambine protagonisti anche nel pomeriggio con laboratori dedicati. Infine, a chiudere domenica 16 giugno la kermesse, un tuffo nel passato e più precisamente nei mitici anni Novanta, grazie allo show della crew di Voglio tornare negli anni 90 con tutte le hits che hanno fatto ballare e sudare che torneranno in un’unica notte. In consolle Lorenzo della Volpe e Davide Bianuccu dj set, effetti speciali, ballerine, mascotte e tanto altro. Prima del gran finale, alle 19 si esibirà il gruppo musicale Capsule Corporation. Inoltre, ogni giorno a partire dalle 18 è disponibile l’area ristoro.