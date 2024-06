È iniziata l’era Londi. Tra conferme e novità: "Una squadra motivata"

La scorsa settimana, il nuovo sindaco Simone Londi aveva provveduto ad anticipare i nomi della giunta che lo affiancherà in questo mandato da primo cittadino, fra le conferme degli assessori uscenti Aglaia Viviani, Lorenzo Nesi e Stefania Fontanelli e le new entry Simone Peruzzi e Francesco Desii. E tre giorni fa si è insediato il nuovo consiglio comunale, con la prima seduta della nuova legislatura apertasi come di consueto con il giuramento del sindaco. Simone Baldi è stato nominato poi capogruppo di maggioranza, mentre Federico Pavese sarà capogruppo del centrodestra di Montelupo nel Cuore (oltre che vice-presidente del consiglio comunale) e Francesco Polverini sarà di nuovo capogruppo di Montelupo è Partecipazione.

Nel corso della prima assemblea sono stati votati giudici popolari Martina Caputo ed Ilaria Antonelli, mentre nella commissione elettorale sono stati nominati Vittoria Parrini, Martina Meoli e Giuseppe Madia come membri effettivi e Gian Marco Verdiani, Alessio Toccafondi ed Ilaria Antonelli come supplenti. Qualche altra novità potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per quanto concerne l’amministrazione: Londi ha tenuto per sé le deleghe ad urbanistica, lavori pubblici, attività produttive ed Uffizi Diffusi (e con tutta probabilità le manterrà in toto), ma aveva esternato l’intenzione di coinvolgere maggiormente anche il gruppo di maggioranza nella macchina amministrativa assegnando qualche delega specifica a qualche consigliere. Stando agli ultimi sviluppi ad esempio, qualcuno dei consiglieri potrebbe affiancare l’assessore Nesi nel lavoro di ricerca e recupero della memoria storica di Montelupo che sta portando avanti ormai da anni con la collaborazione di vari soggetti associativi ed istituzionale.

"È un’emozione presiedere il consiglio comunale in qualità di nuovo sindaco, ringrazio tutti i numerosi presenti e le forze dell’ordine e sono contento di guidare una squadra attiva ed appassionata – ha commentato il nuovo sindaco– credo che tutti insieme faremo un gran lavoro a servizio della comunità e penso che in questo gruppo ci sia una buona dose di nuova energia e di esperienza passata".

G.F.