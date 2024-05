E in tre mesi superato il milione

EMPOLESE VALDELSA

L’importo complessivo delle multe elevate nei primi tre mesi di questo anno dalla polizia municipale dell’Unione dei Comuni ammonta a 1 milione e 333mila euro. Il rendiconto, che comprende il periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo, è stato emesso dall’ufficio verbali ed è relativo alle somme accertate con le sanzioni per le violazioni al codice della strada, dal quale si rilevano le somme accertate suddivise per Comune e per tipologia di sanzioni, oltre che delle spese amministrative sostenute. Volendo fare una proiezione annuale, se anche nei prossimi trimestri verrà rendicontata una cifra simile l’anno si potrà chiudere con oltre 5 milioni e 300mila euro di importo da sanzioni. Una cifra comunque in calo sia rispetto al 2023 (poco più di 6 milioni di euro) e del 2022 (quando vennero superati 7 milioni di euro).

Con una apposita deliberazione di giunta dell’Unione ricognitiva per tutta l’annualità 2024 sarà poi dato esito e comunicazione della suddivisione delle somme spettanti ad ogni singolo Comune dell’Unione, in base agli accordi di riparto convenuti e sottoscritti da tutte le municipalità.

i.p.