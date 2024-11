È già emergenza freddo. Centro accoglienza aperto

Nell’inverno dello scorso anno sono state aiutati in 48. Trentadue le uscite serali degli operatori, 30 i volontari impegnati e oltre 500 i chilometri percorsi nel tentativo di soccorrere, sostenere, dare una bevanda calda e una speranza ai senza tetto infreddoliti. L’asilo notturno aveva accolto 56 ospiti, a fronte dei 43 dell’inverno precedente. Un bisogno che resiste nel tempo. Torna il progetto ’Emergenza freddo’, che vede insieme l’Unione dei Comuni, la Società della Salute, l’amministrazione comunale e la Misericordia di Empoli. Giunto al settimo anno, il servizio garantirà anche nei prossimi mesi assistenza e riparo alle persone che non hanno un tetto sotto cui dormire. Nella ex scuola materna della frazione di Casenuove, in via Val d’Orme, verranno ospitati i senza fissa dimora, all’esterno invece, saranno sistemate le due cucce per i cani di chi sarà accolto nel dormitorio. Porte aperte della struttura da oggi e fino al 3 marzo; tre le camere a disposizione per cinque posti letto e una camera più piccola idonea ad ospitare una donna. Il Centro Emergenza Freddo sarà accessibile dalle 18 fino alle 9 del mattino con un presidio fisso da parte dei dipendenti della Misericordia. E sarà quest’ultima ad occuparsi dei pasti dalla colazione alla cena. Confermato, inoltre, il servizio di trasporto: tutte le sere alle 20 si partirà dalla stazione ferroviaria per arrivare fino alla struttura e viceversa. Attiva anche l’Unità di Strada nel dopo cena, con cadenza bisettimanale, per informare le persone sull’esistenza del centro o fornire una coperta a chi rifiuta la possibilità di accoglienza. Tutti potranno rendersi utili, segnalando situazioni di marginalità allo 0571 7255. Come fa presente la presidente della Società della Salute, Francesca Giannì "ogni giorno l’investimento sul sociale subisce un incremento vertiginoso". L’intervento diffuso della Misericordia sul territorio sarà tradotto in un impegno di "oltre 100 giorni consecutivi, festività di Natale comprese – fa sapere il sindaco empolese Alessio Mantellassi – con volontari presenti per il trasporto, per la sorveglianza, per dedicarsi ai pasti e cercare bisognosi con l’Unità di strada".