E dopo l’estate aprirà la bretella

La strada ha una forma già ben definita e se non ci saranno intoppi dopo l’estate sarà percorribile. Stiamo parlando della nuova bretella di Serravalle, un intervento che il Comune sta portando avanti da circa un anno e che si appresta a entrare nella sua fase conclusiva. La strada, che sarà lunga poco più 900 metri, tutta in rilevato e a due corsie, una per senso di marcia, intersecherà via di San Martino a Pontorme, via di Cortenuova, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria, e via Pontorme. Lungo tutto il nuovo tracciato, il progetto prevede da un lato la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di circolazione e dall’altro la realizzazione di un marciapiede: la ciclabile andrà a collegarsi con il percorso su via delle Olimpiadi e via di Serravalle, i cui lavori dovranno però essere nuovamente affidati dopo i problemi alla ditta che aveva vinto l’appalto.

A intervento completato, sia la ‘bretella’ sia la pista ciclabile consentiranno di raggiungere la scuola primaria di Pontorme in corso di realizzazione dietro il plesso scolastico ‘Vanghetti’, la cui consegna dei lavori è avvenuta nel luglio dello scorso anno. In questo caso, però, servirà un po’ di pazienza in più.