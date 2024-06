È conto alla rovescia. Ora la lunga attesa per il responso finale. Candidati in fermento

Sono ore decisive per il futuro del territorio. Per i candidati sindaco di Empoli e dell’Empolese Valdelsa e per il folto esercito di aspiranti consiglieri comunali l’attesa del responso è destinata a protrarsi per buona parte della giornata di oggi, sempre che non ci siano intoppi in qualche sezione elettorale destinati ad allungare ulteriormente i tempi. Secondo le indicazioni ministeriali, infatti, dopo lo scrutinio notturno delle schede per le consultazioni europee – iniziato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni – i componenti del seggio (presidente, segretario, scrutatori e rappresentanti di lista) si riposeranno per riprendere il lavoro oggi alle 14. Non è prevista, insomma, una ‘tirata’ unica che probabilmente causerebbe lungaggini ulteriori a causa della stanchezza e potrebbe far aumentare la litigiosità tra forze politiche in sede di attribuzione dei voti non chiari. Con presidenti esperti si può ragionevolmente contare sul disbrigo in anticipo di una parte dei molti aspetti burocratici che potrebbe facilitare i compiti e far attendere meno chi aspetta le decisioni degli elettori. I cinque candidati sindaco di Empoli – Simone Campinoti, Maria Grazia Maestrelli, Alessio Mantellassi, Leonardo Masi e Andrea Poggianti – hanno votato nei rispettivi seggi di riferimento già nel pomeriggio di sabato. Così come la sindaca uscente Brenda Barnini che sabato dopo aver votato ha lanciato un messaggio sull’importanza di esercitare questo diritto-dovere: "Votare è sempre una grande emozione, l’importanza di contribuire con il proprio voto a dare forza alla democrazia".

EC