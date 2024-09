"È caduto il muro di Berlino". Ruspa in azione in via Bisarnella. Come rivive il parco Mariambini

D’altra parte lo aveva promesso. Un intervento che rientra nel pacchetto programmatico per dare nuovo slancio alla città. Tanto da portare il sindaco Alessio Mantellassi a ribattezzarlo come la manovra “Empoli 100 giorni“. Prima il progetto, poi la messa a terra, e l’apertura del cantiere. Di primo mattino, ieri, via ai lavori per l’abbattimento di una prima porzione di muro che separa il parco Mariambini dalla strada. E infatti le strisce blu di via Bisarnella, lato parco, non ospitano le auto per il parcheggio, ma una ruspa e i detriti del muro venuto giù.

“Meno muri, più ponti“, verrebbe da dire. Più canali di accesso al polmone verde cittadino, più fruibilità, con una barriera fisica in meno a fungere da deterrente anti criminalità. Insomma, l’amministrazione comunale ha

cominciato a buttare giù il "muro di Berlino".

"Così magari le forze dell’ordine passando dalla strada avranno le idee più chiare di quel che accade nel parco", spiega a La Nazione un impiegato di banca che da 8 anni lavora nella filiale adiacente al parco – lo stesso dell’articolo qui a fianco –, consapevole, per esperienza, che Mariambini è storicamente una delle piazze di spaccio predilette dai pusher della zona.

Quanto all’intervento, il sindaco Mantellassi sintetizza l’abbattimento con la formula: "Area verde più visibile, fruibile dalla cittadinanza e sicura".

Il Comune, poi, con una nota diramata in giornata ricorda che "l’operazione era stata finanziata dall’amministrazione comunale con 140mila euro nell’ambito della manovra ‘Empoli 100 giorni’. Ora il cantiere ha ancora un altro mese di tempo di fronte a sé per completare i lavori: infatti il termine era di 60 giorni dall’avvio". Il muro è stato buttato giù inizialmente nella parte a nord, per circa 30 metri. I lavori proseguono "di buona lena", considerando che il muro ‘segue’ il parco lungo via Bisarnella per circa 150 metri.

Non può dirsi che "soddisfatto" il primo cittadino Pd: "L’abbattimento non porterà solo l’area verde a essere più visibile, ma a dare una migliore fruibilità a un parco che dovrà tornare a essere patrimonio degli empolesi – afferma Mantellassi –. A corredo dell’operazione infatti avremo un nuovo ingresso su via Bisarnella, inseriremo una recinzione meno ingombrante e impattante. Per la questione sicurezza inoltre aggiungeremo una nuova illuminazione e altre telecamere per la videosorveglianza a sostegno delle forze dell’ordine".

L’elenco di interventi prevede poi la sistemazione della copertura in legno dell’attuale accesso al parco lato via Pievano Rolando, mentre per l’area sportiva in dote arriveranno una rete da pallavolo con pali e plinti specifici per esterni a disposizione di chi "vorrà giocare liberamente". A patto che "la scena sia sicura", direbbero i soccorritori.

Fra. Ing.