É arrivato il libro ’Sei di Gambassi se’

GAMBASSI TERME

Ottocento pagine e oltre 2mila foto e immagini per dieci anni di lavoro. Ecco in numeri del volume “Sei di Gambassi se...“, a cura di Alessandro Verdiani e Stefano Longhi, che ha appena visto la luce e a breve sarà presentato alla cittadinanza. "Vi abbiamo raccontato tutta la nostra storia, soprattutto quella popolare che non avrebbe mai raccontato nessuno – spiegano gli autori –. Lo abbiamo fatto come sempre a nostro modo, nel modo più semplice e alla portata di tutti". Tanti gli argomenti trattati dal palio ai cenni storici, dal patrimonio artistico alle chiese e monumenti, dalle foto di Stefano Longhi e Roberto Bastianoni, recentemente scomparso, agli articoli di giornale dal Novecento ad oggi.

Ancora una completa raccolta di cartoline dagli inizi del Novecento ad oggi, personaggi storici e popolari ricevute di bestiami, tradizioni culinarie e ricette, le aziende agricole, la storia delle botteghe, la descrizione di tutti i libri e le documentazioni riguardanti Gambassi, le associazioni, vecchie foto e ricordi, statistiche e notizie, raccolta di soprannomi e modi di dire delle nostre parti.

A breve sarà resa nota la data della presentazione ufficiale presso la nuova struttura del Platano, quando sarà allestita anche una mostra fotografica di Stefano Longhi sui luoghi più suggestivi di Gambassi Terme.