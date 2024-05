Durante i lavori arrivano i prefabbricati

Il prossimo sarà un anno scolastico all’insegna del cambiamento: da settembre, via ai primi spostamenti di aule che saranno gestiti in modo tale da assicurare l’attività didattica regolare. Già da questa estate qualcosa si muove. Entro agosto infatti è prevista la conclusione degli interventi propedeutici all’avvio dei lavori, con la costruzione del prefabbricato destinato al trasferimento delle aule dell’indirizzo Sistema moda dell’Istituto Ferraris, che sarà interessato ai lavori di ampliamento dell’esistente in bioarchitettura. Entro fine agosto 2025 si prevede invece il completamento dell’ampliamento del Ferraris, l’inizio lavori per la costruzione del nuovo edificio dello stesso istituto e l’apertura del cantiere per il restauro del Virgilio in via Fabiani. Per il completamento di quest’ultimo ci sarà da aspettare la fine del 2027, così come per l’adeguamento sismico del Fermi. Per questa scadenza è previsto anche l’inizio della costruzione del nuovo liceo artistico Virgilio. La deadline è di fine agosto 2029 per la ristrutturazione della succursale di via Rosselli del Ferraris e la rimozione del prefabbricato destinato all’indirizzo Sistema moda.

A fine agosto 2030 si prevede invece il completamento della nuova sede dell’artistico. Il risultato finale? Secondo il nuovo piano di ridistribuzione e razionalizzazione delle aule e degli uffici, ciascun istituto dovrà gestire una succursale in meno, riducendo così di quattro unità il numero delle succursali totali sul territorio con conseguente rescissione di due contratti di locazione: via Fucini e via Giovanni da Empoli.