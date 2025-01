Duemila dipendenti e sei stabilimenti

Il gruppo Sammontana Italia è oggi tra i leader in Italia nella produzione e nella vendita di prodotti surgelati, sia dolci sia e salati, e di gelati destinati alla Grande distribuzione organizzata ma anche ai canali Ho.re.Ca.. La sede del colosso dell’industria alimentare è in via Tosco Romagnola a Empoli e il gruppo può contare al momento su una forza lavoro che impiega circa 2.000 dipendenti, distribuiti su sei stabilimenti che si trovano in Italia e altri due con sede all’estero, più precisamente negli Stati Uniti e in Francia. Il fatturato che il gruppo è in grado di generare è attualmente di oltre 900 milioni di euro, al netto della società Lizzi Srl, in corso di vendita come da disposizioni emesse dall’Antitrust in conseguenza dell’unione fra Sammontana e Forno D’Asolo. "Il gruppo – ci tengono a ricordare dalla sede della Sammontana di via Tosco Romagnola a Empoli – nasce da un percorso imprenditoriale di successo tipicamente italiano, un percorso che nel tempo è sempre stato guidato da uno sguardo fiducioso verso il futuro ma coltivando al tempo stesso la responsabilità verso le giovani generazioni".