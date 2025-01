Due segnali di “Stop“ sulla Statale 67

Via il segnale che invitava gli utenti a dare la precedenza: sarà sostituito da un segnale di stop, nell’ottica di un’azione volta a rafforzare la sicurezza stradale sulla SS67. E’ l’iniziativa presa dal Comune di Montelupo, riguardante la Tosco Romagnola. Sono due i punti nei quali l’ente comunale ha deciso di intervenire, in quanto a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici i segnali di precedenza "non sono ritenuti sufficienti a garantire adeguata sicurezza del traffico veicolare". Ecco quindi che un primo cartello di stop sarà posizionato in via delle Pratella all’incrocio con la Via Tosco Romagnola Sud, mentre il secondo troverà spazio in via San Vito all’incrocio dove la strada interseca la Statale 67 - Tosco Romagnola Nord.