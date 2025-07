Doppio progetto sociale: "Per i disabili e gli anziani"

"La nostra intenzione è quella di destinare tutti e tre gli spazi in questione a finalità sociali. Stiamo valutando due potenziali opzioni per tutti e tre i casi: decideremo ad ogni modo nel giro di poche settimane, anche tenendo conto dei riscontri e delle esigenze dei territori". Stefano Mezzetti, presidente della Cooperativa Colori, ha così anticipato i progetti relativi agli appartamenti di Marcignana, Fucecchio e Viareggio che la cooperativa ha acquisito dal Comune di Empoli. Come descritto nella pagina accanto, l’amministrazione è infatti riuscita ad aggiudicare in via provvisoria la vendita di alcuni lotti di immobili e terreni di proprietà, tra cui quelli dell’eredita ‘de cuius’ legati alla costruzione di un nuovo gattile.

Si tratta al momento di un’aggiudicazione provvisoria, che dovrebbe diventare definitiva entro la fine del mese di settembre dopo le verifiche di rito ed il rogito notarile. Tempo che non verrà comunque sprecato, considerando che servirà a quanto pare alla Colori per pianificare nei dettagli in quali dei tre spazi realizzare i due progetti in cantiere.

Quali sono i piani in programma, dunque? Da un lato c’è la volontà di rivolgersi ai cittadini con disabilità per un progetto nell’ambito del ’Dopo di noi’, creando in appartamento uno spazio per favorire l’autonomia e l’indipendenza economica di utenti disabili e dando loro la possibilità di essere coinvolti nella gestione di spazi legati al turismo accessibile (come prevede ad esempio un progetto analogo presentato lo scorso anno per l’ex-circolo di Lucignano, a Montespertoli). Dall’altro, c’è la scelta di mostrare attenzione anche verso gli anziani ed è in quest’ottica che si inserisce il progetto di “Silver Housing“ che sta valutando la cooperativa empolese: almeno uno dei tre immobili dovrebbe essere destinato al soggiorno condiviso di pensionati ancora autonomi, cercando nei limiti del possibile di garantire loro tutti i servizi necessari per la terza età.

Una volta che la Cooperativa Colori diverrà proprietaria effettiva degli spazi acquisiti, partiranno poi i lavori di ristrutturazione degli stessi: le prime strutture ad entrare in funzione (nel 2026) saranno quelle di Viareggio e di Fucecchio. La struttura di Marcignana necessita invece di un intervento più articolato e dovrebbe quindi essere inaugurata con la nuova destinazione nel corso del 2027.

Giovanni Fiorentino