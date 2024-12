Doppia iniziativa alla biblioteca dei ragazzi di Sovigliana: letture per piccoli e fumetti per grandi

Doppia iniziativa alla biblioteca dei ragazzi in piazza della Pace a Sovigliana a Vinci, durante la prossima settimana.

Si parte martedì con "Piccole storie per crescere insieme", incontro dedicato alle bambine e ai bambini da zero a 36 mesi e ai loro genitori, che si terrà dalle 17.30 alle 18.30. L’appuntamento si terrà nell’angolo morbido della biblioteca ed è mosso dalla convinzione che leggere insieme fin da piccoli aiuti a crescere in armonia e rafforzi la relazione genitore-figlio. L’ingresso è libero, consigliata la prenotazione da effettuare telefonando allo 0571 902292 o scrivendo a bdr@comune_vinci.fi.it.

Giornata riservata ai più grandi (dagli otto ai dodici anni) invece quella di mercoledì prossimo, un viaggio avvincente nel mondo del fumetto a cura dell’illustratrice Celina Elmi. L’appuntamento è per le 17 con un laboratorio di character design per dare vita ai propri eroi preferiti. Un incontro per scoprire come si caratterizzano i personaggi nei fumetti. Saranno analizzati aspetto fisico, postura, espressioni ed emozioni, per dar vita a personaggi unici. Saranno inoltre sperimentate diverse tecniche di disegno e colorazione. Una bella avventura artistica in cui poter dare libero sfogo alla propria immaginazione. Anche in questo caso la prenotazione non è obbligatoria ma consigliata, da effettuare ai medesimi contatti.