Dopo l’operazione anti-degrado. Il parcheggio torna a nuova vita: "Uno spazio aperto e luminoso"

Il 18 settembre dello scorso anno la giunta Barnini approvava il progetto definitivo esecutivo per la demolizione della struttura sopraelevata del parcheggio multipiano di via XI Febbraio. Quasi quattordici mesi dopo, i lavori sono finiti e l’area di sosta, aperta 24 ore su 24, si è rifatta il look: nuova segnaletica orizzontale e verticale con 330 posti auto, 2 stalli rosa per le donne in stato di gravidanza e le neomamme, 10 stalli blu dedicati agli utenti a mobilità ridotta esternamente al parcheggio, 18 colonnine per la ricarica elettrica e un nuovo impianto elettrico e di illuminazione per il risparmio energetico. Sarà inoltre attivo anche il servizio kiss & ride, che consente i primi 15 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo. Il parcheggio, con ingresso da viale Palestro, consente un collegamento pedonale diretto con la stazione ferroviaria ed è dotato di un nuovo impianto di videosorveglianza e di assistenza per garantire la massima sicurezza ai clienti in tempo reale.

Un investimento di 220mila euro, in sinergia tra FS Park (azienda di Ferrovie per la gestione dei parcheggi) e il Comune, che ha consentito l’ammodernamento del parking hub e avere un’area più sicura e a servizio dell’intermodalità. "Il parcheggio della stazione è di nuovo aperto. Dopo la demolizione è stato ripristinato il manto e rifatte le strisce – ha commentato sul proprio profilo social il sindaco Mantellassi –. Ora è uno spazio aperto e luminoso". Proprio l’obiettivo della precedente amministrazione, inserendo questo intervento fra le azioni messe in atto per contrastare situazioni di degrado. Erano diventate ormai quasi quotidiane le segnalazioni di vandalismo, bivacchi o spaccio di droga nella parte inferiore del precedente parcheggio multipiano. Per quanto riguarda la tariffe,il costo è un euro per ogni ora e frazione, mentre con 9 euro si può lasciare l’auto tutto il giorno. Due le modalità di abbonamento: ordinaria al costo di 55 euro mensile, 275 euro semestrale e 500 euro annuale; l’altra per i titolari di abbonamento ferroviario (valido dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle 6 alle 22). In questo caso la spesa è 35 euro per il mensile, 175 euro per il semestrale e 300 euro per l’annuale.