Dopo il furto dei due ’salvavita’, al via la campagna per riacquistarli Il Comune di Montespertoli, in collaborazione con Arci e Pubblica Assistenza Croce d'Oro, organizza due cene benefiche per raccogliere fondi per l'acquisto di due Defibrillatori Semiautomatici Esterni. Giovedì 7 dicembre al Circolo Arci Ortimino e giovedì 11 gennaio all'Arci di Martignana. Prenotazioni: 0571674140 (Ortimino) e 339 681 1925 (Martignana).