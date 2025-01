Dopo il doppio open day . Altre selezioni nel 2025

"Vogliamo avere nuovi innesti soprattutto locali". È con queste parole che il responsabile delle risorse umane Giampiero Caltagirone esordisce illustrando l’organizzazione della Tenuta Castelfalfi, la quale punta ad inserire nuovo personale grazie ai nuovi progetti e all’apertura imminente del centro congressi che renderà necessario l’apporto di risorse dedicate alle attività congressuali. Attualmente sono 211 uomini e 171 donne a far parte del team ma si prevede l’aumento per quest’anno di quaranta figure per ricoprire vari ruoli. Già lo scorso anno sono state organizzate giornate di promozione dei ruoli vacanti sia in sede sia in varie regioni d’Italia lavorando costantemente sul sito di Castelfalfi con l’obiettivo di aumentare la visibilità sulle posizioni ricercate oltre che su Linkedin, Jobintourism.it, Hosco, Indeed ed alcuni altri tra i più importanti portali europei.

Inoltre la struttura collabora con le scuole della provincia di Firenze, in particolare con gli istituti alberghieri, le scuole superiori ad indirizzo turistico, i licei sportivi. "Tra l’altro da gennaio la Tenuta ha istituito un dipartimento – spiegano i responsabili – all’interno della funzione People and Culture, con risorse esclusivamente dedicate al People Wellbeing & Dei, cioè al benessere dei propri collaboratori, per il raggiungimento del più alto benessere psicofisico e motivazionale dei colleghi". Per candidarsi è possibile promuovere il proprio profilo direttamente online sul sito della tenuta oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].

Nel 2024, come si ricorderà, sono stati organizzati i Castelfalfi open days, dove i candidati hanno potuto consegnare direttamente all’ Hr department il proprio curriculum, incontrare il team Tdc, visitare la Tenuta riscontrando moltissime adesioni. Furono giornate intense che attirarono aspiranti collaboratori da tutto l’Empolese Valdelsa, ma anche dalla Toscana e oltre.

Tra i concorrenti ci furono in quell’occasione soprattutto giovani, neo laureati, ma anche professionisti di età più avanzata che si dissero disposti a ’cambiare vita’ sognando di poter lavorare in uno scenario da favola che è, a detta di molti, anche un contesto ricco di stimoli. Mondiali.