Donne in bicicletta contro la violenza

Una manifestazione ciclista tutta al femminile, che si pone lo scopo di sensibilizzare chi partecipa (e non solo) alla pedalata ecologica ed al contrasto della violenza sulle donne. Ecco "Only Girls-Pedalata al femminile", patrocinata dal Comune di Vinci. Un evento che si terrà il prossimo 3 marzo e che interesserà anche il territorio vinciano, visto che le partecipanti si fermeranno al parco Franco Zeffirelli dalle 10.30 alle 12. Un’iniziativa che viene definita come "iniziativa cicloturistica per le donne unite dalla passione per la bicicletta", proposta dall’Avis Bike Pistoia. Si tratta in buona sostanza di una corsa non competitiva riservata alle donne, lungo un percorso di 68 km con un dislivello di 612 metri, che passerà anche da Cerreto Guidi, Lamporecchio e Larciano. A Vinci è prevista anche una sosta breve ma carica di significato".