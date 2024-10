"Donne contro il cancro". Visite gratuite e incontri

La lotta al cancro passa anche e soprattuto dalla prevenzione. Ogni anno, in Toscana, circa 3.500 donne ricevono una diagnosi di tumore alla mammella. La diagnosi precoce resta una delle armi più potenti per contrastare la malattia, poiché consente di intervenire quando il tumore è ancora di piccole dimensioni. È qui che la mammografia gioca un ruolo fondamentale, in quanto permette di “vedere dove noi non possiamo vedere né sentire”. Per questo motivo, la Regione Toscana ha esteso lo screening del tumore al seno, includendo anche le fasce d’età 45-49 e 70-74 anni.

Il Centro donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, da anni punto di riferimento per la prevenzione e la cura del tumore alla mammella, rinnova il proprio impegno per la campagna “Ottobre Rosa 2024” con lo slogan: “Dalla prevenzione all’arte per non dimenticare: il tumore della mammella visto dalle donne per le donne”.

Francesca Martella, coordinatrice del Centro donna e direttrice della Soc oncologia medica di Empoli, spiega la scelta del tema."Quest’anno abbiamo ricevuto tre opere donate da pazienti e famiglie che hanno vissuto il tumore, come segno di solidarietà verso chi oggi affronta la stessa battaglia. Ogni percorso di cura è unico, e il supporto multidisciplinare del Centro Donna accompagna le pazienti dalla diagnosi al trattamento e al supporto post-operatorio, contribuendo alla qualità di vita". La proposta del Centro Donna è strutturata in tre percorsi: prevenzione clinica individuale, con mammografie per donne dai 45 anni e visite senologiche e ginecologiche per chi ha familiarità o sintomi specifici. Inoltre, sono disponibili visite fisiatriche per le pazienti operate con difficoltà motorie. Gli appuntamenti sono prenotabili chiamando l’Aiutopoint al numero 0571 706668, dalle 11 alle 18 dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento posti (le visite saranno fruibili fino al 6 novembre) .

Il secondo percorso è l’incontro con l’arte e la prevenzione. Mercoledì 30 ottobre dalle 16 alle 17.30, nella Saletta degli artisti del Centro donna, si terrà un evento in cui saranno presentate le opere “Il Sole in Prigione” di Elena Peruzzi, “Combattente di Coraggio” di Pietro Gioia e “Il seno nell’amore, nell’allattamento e nella malattia” di Beatriz Irene Scotti, con interventi di figure sanitarie di spicco come Francesca Bellini e Pier Giorgio Giannessi.

Il terzo percorso è quello della sensibilizzazione e informazione su nutrizione, attività fisica e salute post-terapia. Il 4 novembre si parlerà di alimentazione con Elena Corsinovi, mentre il 6 novembre Barbara Nesi illustrerà esercizi per le pazienti operate e strategie per uno stile di vita attivo. Infine, il 7 novembre sarà dedicato alla prevenzione di genere con la dottoressa Manuela Palma ed un intervento della genetista Irene De Rienzo.

"Il rosa è il colore della delicatezza e della speranza – conclude Francesca Bellini, Direttrice del presidio –. Con l’Ottobre Rosa del Centro Donna sensibilizziamo alla prevenzione, il primo fondamentale passo contro il tumore al seno".”