“Donne al centro”. Educazione all’affettività e uno spettacolo a teatro

EMPOLI

La violenza di genere. I successi delle donne, i loro bisogni, i diritti spesso negati, le difficoltà e i traguardi quotidiani da raggiungere e tagliare. Passi in avanti compiuti e percorsi da scrivere, attraverso il rispetto e la consapevolezza di se stessi e degli altri. Tutto questo sarà tema di riflessione e condivisione nel corso della due giorni “Donne al centro. Eventi di ogni genere”, in programma il domani e sabato a Empoli. Si inizia domani con iniziative che si terranno all’Asev: alle 17 convegno aperto alla cittadinanza, sul tema della condivisione vita - lavoro, e alle 21 “Il ruolo delle donne per una città di domani” con focus specifico sulla certificazione di genere. Sabato, il Palazzo delle Esposizioni, dalle 9 alle 12, ospiterà un evento di sensibilizzazione sul tema dell’educazione all’affettività rivolto alle scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale: alla luce della recente apertura del Consultorio di Empoli nei locali dell’ex Sert in piazza 24 Luglio. Nel pomeriggio, sempre al PalExpo, dalle 17 alle 19, convegno sul tema della violenza di genere. Alle 19 apericena organizzato dal Centro Aiuto Donna Lilith, per poi arrivare al gran finale: alle 21, al teatro Il Momento di via del Giglio, spettacolo “Terzo piano, Interno Quattro”.