“Gli angeli non vivono all’inferno”. Gli ultimi post di Klodiana prima di essere uccisa

Castelfiorentino, 29 settembre 2023 – “Se un uomo si aspetta che una donna sia un angelo nella sua vita, deve prima creare un paradiso per lei. Perché gli angeli non vivono all’inferno”. Una frase che lascia il segno il giorno dopo la morte di Klodiana Vefa. E’ proprio lei, 35enne uccisa a Castelfiorentino, a scriverla sui social network. Una frase che dice molto dopo l’atroce morte. Uccisa con tre colpi di pistola in mezzo alla strada. La giovane vittima aveva due figli adolescenti e, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe il marito a ucciderla dandosi poi alla fuga.

“Non vivere senza amarti”, “Mi conosco benissimo sono fatta di cemento armato e vetro soffiato. Alcune cose non mi toccano, altre mi distruggono”. Ancora frasi affidate alla Rete dove Klodiana scrive spesso. Foto e video che ritraggono momenti di quotidianità, anche in compagnia di amici e parenti. Gli stessi che ora sono travolti dal dolore per la morte della donna molto benvoluta nella comunità.

Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, invitando i cittadini a partecipare alla fiaccolata di stasera, la ricorda così: “Era una ragazza fantastica, che conoscevo bene personalmente, e che era amata da tutti. Questo fatto ci ha distrutto”.