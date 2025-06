Donazioni in ricordo di Massimo. La famiglia Pignataro ringrazia

Massimo Pignataro è scomparso poco più di un mese fa, a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Varna. Ma il suo ricordo è ancora vivissimo e proprio pochi giorni fa si è concretizzato tramite una donazione che è stata fatta a favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze da parte dei familiari. A renderlo noto è stata la famiglia dell’ex-maresciallo dei carabinieri di Gambassi Terme scomparso lo scorso 2 maggio a 63 anni, e nell’occasione i familiari di Pignataro hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno fatto una donazione.

Massimo Pignataro è morto, come detto, il mese scorso a seguito di un gravissimo incidente stradale verificatosi in via di Varna: la moto sulla quale viaggiava si è scontrata contro un veicolo proveniente dal senso di marcia opposto e l’impatto si è purtroppo rivelato fatale per l’ex-militare dell’Arma.

Tante le persone che hanno preso parte ai funerali di Pignataro che si sono svolti nella chiesa di Santa Verdiana a Castelfiorentino. La famiglia Pignataro aveva invitato chiunque avesse voluto rendere omaggio a Massimo a farlo attraverso opere di bene e l’invito è stato seguito: la raccolta fondi ha coinvolto diversi esercizi commerciali e privati cittadini del territorio dell’Unione, anche grazie all’apporto organizzativo di una guardia giurata che ben conosceva l’ex-comandante. Anche la compagnia dei Carabinieri di Empoli e i militari dell’Arma di Gambassi, Montaione, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfiorentino, Vinci, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite e Fucecchio hanno o contribuito alla causa, con donazioni. E i mille euro che sono stati raccolti sono stati interamente devoluti al Meyer per sostenere la ricerca scientifica, nel ricordo di Massimo Pignataro.