Donare il sangue: tutti insieme per fare di più

All’ultimo consiglio comunale di Empoli

è stato approvato all’unanimità il protocollo d’intesa fra il Consiglio comunale di Empoli e le associazioni Avis, Fratres, Croce Rossa Italiana e Pubbliche Assistenze per la realizzazione e l’organizzazione del progetto “Diventare cittadini... Donatori”. Il protocollo rientra in un’azione di educazione civica rivolta agli studenti empolesi già avviata dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una cittadinanza consapevole e attiva. Il protocollo fissa anche una giornata annuale da individuare in accordo con tutti i soggetti firmatari, organizzata dal Consiglio comunale con le associazioni e rivolta agli studenti in età di donazione per la promozione della donazione del sangue.