Don Milani, l’eredità oggi e domani. Ora spazio agli allievi e ai testimoni

La biblioteca comunale Ernesto Balducci di Montespertoli ha ospitato la presentazione del libro “Don Milani Domani. Tutto è possibile“, scritto da Giovanna Maria Carli e pubblicato da Masso delle Fate. Don Lorenzo Milani, nell’immediato Dopoguerra, ha avviato il proprio mandato sacerdotale, ed anche educativo, a Gigliola, villaggio rurale vicino Montespertoli. Metodo che ancora oggi rappresenta l’avanguardia. Dopo Gigliola, ha proseguito il mandato alla pieve di San Donato in Val Marina, sopra Calenzano (in canonica si conserva la sua aula). Poi, come sappiamo, Barbiana. Ha aperto la presentazione l’assessore Alessandra De Toffoli.

"Ringrazio – ha detto l’autrice Carli – il Comune, il sindaco Alessio Mugnaini, De Toffoli, la funzionaria alla cultura Daniela Brenci. Questo libro parte da Montespertoli e trae ispirazione dalle numerose conversazioni avvenute con il cavaliere Vieri Lascialfari sulla figura amatissima di don Milani. Porto la testimonianza di una persona scomoda – ha proseguito la storica – con il docufilm omonimo che ho realizzato con musiche originali di Giovanni Tancredi Tafani, insieme con gli allievi: Enzo Brunetti, Piero Cantini e Fiorella Tagliaferri e con i volontari della Fondazione don Lorenzo Milani, Ivana e Palmiro Sassetti e ogni volta il pubblico si commuove".

Il professor Gabriele Boccaccini, con collegamento dall’Università del Michigan, ha poi posto l’accento sullo sfondo in cui, a Montespertoli, si è consumata la vicenda milaniana, un periodo di guerra e di deportazioni, dove la famiglia del Priore di Barbiana (la madre, Alice Weiss, era ebrea) ha rischiato la vita. Il Cavaliere Giulio Cesare Bucci, Governatore della Misericordia, ha raccontato di aver conosciuto don Milani e di averne apprezzato la carità cristiana. Enzo Brunetti, Piero Cantini e Fiorella Tagliaferri, allievi di don Milani, hanno commosso ed emozionato raccontando la loro esperienza.

Andrea Ciappi