Don Fanfani, il "prete operaio". Un doppio evento tra fede e solidarietà per la parrocchia

Sette anni senza Renzo. Il 30 maggio del 2017 ad 82 anni si spegneva don Renzo Fanfani, il "prete operaio". Passano gli anni, ma il ricordo non svanisce. Su iniziativa del comitato di quartiere di Avane, la frazione empolese tornerà ad unirsi in occasione del settimo anniversario dalla morte del suo amato prete. L’appuntamento è per giovedì 30 maggio alle 19 alla parrocchia di San Jacopo. Durante l’iniziativa, sarà attivata una raccolta fondi per la stessa parrocchia dove don Fanfani ha lasciato una traccia indelebile. Decano dei preti operai e famoso per le sue battaglie a favore dei diritti civili, don Renzo era stato parroco a Spicchio di Vinci e in altre chiese dell’Empolese come Avane, appunto, Tinaia e Pagnana. Nato a Firenze nel 1935, a 19 anni entrò a lavorare alla Nuovo Pignone, per poi svolgere lavori come vetraio e fabbro. Venne ordinato sacerdote a 31 anni dopo aver fatto anche otto anni di carriera militare. Fu presidente del ‘Comitato in difesa della Costituzione’: famosa nel 2006 la sua campagna per il No referendario con uno striscione calato dal campanile della chiesa di Avane.

Proprio ad Avane è riconosciuto il suo massimo impegno nel recupero del quartiere, dove promosse molte iniziative in particolar modo a sostegno dei ragazzi. Nel 2014 il Comune di Empoli gli riconobbe il ‘Sant’Andrea d’Oro’, massima onorificenza consegnata dal municipio. Una figura indelebile della storia di Empoli, tanto che l’amministrazione comunale poco dopo la sua scomparsa, gli intitolò la piazza della chiesa della sua parrocchia, Avane. Ora un’altra occasione per mantenere viva la memoria.

Y.C.