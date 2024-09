Domenica di shopping in piazza Matteotti

Aspettando il cambio di stagione tra shopping e svago. Torna domenica l’edizione autunnale del Mercato su’ Giardini, un’occasione per fare acquisti in vista del calo (già percepito) delle temperature. Riposti costumi e teli mare, avanti con maglioncini e capi decisamente più pesanti, tutta merce in mostra tra i 40 banchi che saranno allestiti dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.

"Si tratta di un appuntamento fisso ormai – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – Al rientro dalla pausa estiva, credo sia un’ottima occasione per un giro tra i banchi e per le vie del centro". Presenti anche in questa edizione tutte le merceologie per uno shopping conveniente e di qualità. Ed è confermata la disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza ‘sui giardini’, alle porte del centro storico. Protagonisti gli espositori selezionati dei settori più disparati. Non solo moda, abbigliamento, accessori, ma anche arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping, in totale sicurezza per grandi e piccini. "È sempre un piacere tornare in questa bella piazza della città – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – Le temperature fresche di questo settembre ci fanno subito pensare al cambio armadio, i nostri operatori si faranno trovare pronti con tantissime novità per la stagione autunnale". Un mercato per andare a caccia dell’occasione e del capo di tendenza, stando all’aria aperta e godendosi un giro in città.