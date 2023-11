Domani si torna in classe. Sopralluoghi in tutte le scuole

CERRETO GUIDI

La macchina dell’emergenza è al lavoro senza sosta da giovedì scorso. Si corre per far riaprire le scuole del comune. Domani gli studenti rientreranno in classe: è l’inizio di un ritorno alla normalità. Nel plesso scolastico di Bassa, utilizzato come Centro operativo comunale, sono in corso le pulizie e la sanificazione. Il Coc da ieri pomeriggio è stato trasferito nella sede della Pubblica assistenza, in via Francesca 197, telefono 0571 586796, dove i cittadini possono ancora recarsi per esigenze legate all’alluvione. In tutte le scuole l’ufficio tecnico del Comune sta facendo sopralluoghi per organizzare la ripresa dell’attività didattica. L’amministrazione ha inoltre sollecitato l’intervento di Alia per il ritiro degli ingombranti. Tuttavia c’è da rilevare che durante l’emergenza alcuni cittadini, pur non avendo ricevuto danni, hanno esposto fuori dalle abitazioni rifiuti ingombranti approfittando del fatto che gli operatori di Alia passeranno a recuperare quelli danneggiati dall’alluvione.

Il Comune ricorda infine che per le comunicazioni legate alla richiesta danni, occorre attendere la pubblicazione ufficiale della modulistica e della documentazione che comparirà esclusivamente sul sito ufficiale del Comune di Cerreto Guidi.

i.p.