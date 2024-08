Disinfestazione anti-zanzare: "Guardia alta"

Antenne ben vigili sulla disinfestazione contro le zanzare all’indomani del caso di Dengue registrato in una frazione collinare di Certaldo, prossima al territorio di Montespertoli: anche nel comune chiantigiano Alia sta portando avanti la campagna anti-insetti (in modo particolare la zanzara ‘tigre’) nelle aree pubbliche, ma l’attenzione si è spostata sui piccoli invasi collinari non di interesse pubblico dove solo i cittadini possono intervenire. Un invito in tal senso è giunto dall’esecutivo guidato dal sindaco Alessio Mugnaini, che in consiglio comunale ha vagliato la mozione presentata dal gruppo Montespertoli di Tutti. La mozione è stata firmata da Luciana Morelli (che l’ha illustrata in aula), Andrea Migliorini, Lisa Lepri, Camilla Martelli e Daniele Salis: prende spunto proprio, in via ufficiale, dal caso di Dengue registrato a Certaldo e dal successivo (più distante geograficamente) nel Limitese. Il testo avrebbe impegnato la giunta Mugnaini a portare avanti la disinfestazione, sia per scongiurare infezioni sia per garantire - si spiega - una migliore vivibilità nella stagione più calda, sia per i residenti che per i numerosi visitatori.

La risposta è stata che Alia sta già portando avanti la campagna contro le zanzare, e che occorre semmai procedere anche con la sensibilizzazione presso i privati per evitare il proliferare delle larve che poi ‘sbocciano’ soprattutto nella temuta zanzara tigre.

Andrea Ciappi