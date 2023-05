"Discover Montelupo" al via La ceramica bussola del tour Guida speciale ai luoghi della città

La maggior parte delle attività si terrà al chiuso, e visto il tempo non poteva essere altrimenti. Ma è confermata, seppur con qualche cambio di programma, la manifestazione "Discover Montelupo", appuntamento pensato per offrire a visitatori e turisti l’occasione di scoprire luoghi insoliti della città o di vedere luoghi conosciuti da una nuova angolazione. Oggi e domani protagonista sarà la ceramica, vista la concomitanza con la manifestazione nazionale "Buongiorno Ceramica" promossa da Aicc (Associazione Italiana Città della ceramica) che valorizza in tutta Italia la produzione tradizionale e artistica. Per entrambe le giornate l’ingresso al Museo della ceramica sarà gratuito. Alle 11 di stamani, tutti in visita allo studio dell’artista Marco Bagnoli.

Grazie alla collaborazione con la ProLoco di Montelupo, sarà possibile immergersi nelle atmosfere dello studiogalleria di Bagnoli, uno spazio multifunzionale che l’artista concepisce nel suo insieme come un’opera d’arte totale e che suscita ogni volta grande curiosità. Si prosegue alle 15 con la visita guidata alla mostra "La ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una galleria di confronti", a seguire una passeggiata nel parco esterno della Villa Medicea dell’Ambrogiana (attività gratuita con contributo volontario). Dalle 16 alle 19, è visitabile gratuitamente la fornace del museo in via Giro delle Mura, costruita nella seconda parte dell’800 a ridosso della trecentesca cinta muraria. Nel suo giardino alle 17 ci sarà un laboratorio di pittura ceramica per adulti e bambini. La sfida? Creare un vaso o una piccola scultura sotto la guida esperta del ceramista. Per l’occasione è prevista anche l’apertura straordinaria con visite guidate dell’ Archivio Museo Bitossi. Si prosegue domani alle 10 con un trekking urbano alla scoperta della Montelupo contemporanea (ritrovo e partenza al Museo della Ceramica), una full immersion tra la città e il parco. Dal Museo della Ceramica al Pozzo dei Lavatoi attraversando il borgo e le opere di Materia Prima si passa alla Villa Medicea e si arriva all’opera "Settantadue NomiItalian Garden" nel parco di viale Umberto I. E ancora tante attività tra arte e cultura per mettere alla prova fantasia, abilità e manualità. Nel weekend di "Discover Montelupo", porte aperte per le botteghe artigiane.

Y.C.