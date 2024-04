Lotta alle discariche abusive, fototrappole nascoste negli alberi per pizzicare chi abbandona i rifiuti

Montespertoli (Firenze), 19 aprile 2024 – Le discariche abusive sono una piaga in questo scorcio di Chianti, tanto che nel recente passato la magistratura ha aperto anche inchieste. Ora il comune di Montespertoli ha annunciato "tolleranza zero per chi abbandona rifiuti". Proprio così Alessio Mugnaini, sindaco uscente di nuovo in corsa per la rielezione con la lista "Vivo Montespertoli", commenta l’attivazione delle tre fototrappole acquistate per sanzionare chi, commettendo un illecito, decide di abbandonare sacchetti dell’immondizia e altri rifiuti sul territorio comunale. Senza contare che appunto nel passato sono state scoperte discariche con ben altro rispetto ai sacchetti.

“Abbiamo aggiornato la documentazione sulla privacy che la normativa ci impone di predisporre quando mettiamo nuove telecamere sul territorio comunale, dunque in questi giorni gli operai comunali stanno posizionando le fototrappole in vari punti del territorio comunale per iniziare i controlli", ha affermato Mugnaini. Iniziative come "Puliamo la frazione" e quelle con Alia Spa servono molto, ma altrettanto serve - spiega - sanzionare chi si comporta in maniera scorretta: "La promozione di una cultura di attenzione all’ambiente e la repressione dei comportamenti illeciti vanno di pari passo per noi. Per questo abbiamo fatto un lavoro certosino di ricostruzione delle segnalazioni pervenute in questi anni proprio per coprire i punti più sensibili del territorio comunale". Le fototrappole saranno infatti posizionate strategicamente in aree sensibili dove si registra un’elevata incidenza di abbandono di rifiuti, come ad esempio banchine stradali, zone di sosta breve e aree rurali del comune. Questi strumenti, dotati di sensori di movimento, consentiranno di identificare e successivamente multare i responsabili degli abbandoni.

“Il nostro messaggio è chiaro ed è bene che tutti lo ascoltino: Montespertoli non tollera e non tollererà azioni lesive dell’igiene pubblica e dell’integrità ambientale e paesaggistica del nostro territorio" conclude Mugnaini. Il Comune di Montespertoli peraltro non è nuovo ad azioni di contrasto agli abbandoni dei rifiuti di questa natura: le telecamere attualmente in funzione sul territorio, infatti, sono già state utilizzate negli anni per sanzionare comportamenti analoghi.

A.C.